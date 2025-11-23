Арсенал в центральному матчі 12 туру АПЛ зустрічався з Тоттенгемом. Матч в Лондоні завершився з рахунком 4:1.

Команда Мікеля Артети виходила на Північне лондонське дербі на тлі втрати очок Ліверпулем та Ман Сіті напередодні. Перемога над «шпорами» суттєво зміцнила б позиції Арсенала в ролі лідера.

Господарі довго розкачувались, поки на 36-й хвилині не стався гол Троссарда не без допомоги гравця суперника, рикошет від якого дезорієнтував Вікаріо. Не встигла команда Томаса Франка отямитись від пропущеного м'яча, як Езе подвоїв перевагу Арсенала в рахунку.

По перерві каноніри не стали скидати оберти, створивши для Езе ідеальну можливість відзначитись дублем. Три м'ячі на «Емірейтс» стали холодним душем для Тоттенгема, якому допоміг прийти до тями курйозний гол Рішарлісона. Бразильський нападник підловив Раю, котрий задалеко вийшов з воріт Арсенала.

Необов'язковий гол у власні ворота збадьорив Арсенал, який на 76-й хвилині остаточно поховав всю інтригу. Перший в кар'єрі хет-трик Езе нагадав всім, як «каноніри» буквально на прапорці зірвали підписання Ебере Тоттенгемом.

АПЛ. 12 тур

Арсенал - Тоттенгем 4:1

Голи: Троссар, 36, Езе, 42, 46, 76 - Рішарлісон, 55