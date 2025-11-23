Сьогоднішнє північнолондонське дербі має величезне значення: Арсенал, який очолює турнірну таблицю Прем’єр-ліги, приймає Тоттенгем, що намагається пробитися до зони Ліги чемпіонів. Початок гри – о 18:30.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Новини матчу та поточна форма суперників

Після поразки від Ліверпуля в серпні Арсенал демонструє майже ідеальний футбол у всіх турнірах (12 перемог, 2 нічиї) і підходить до туру з перевагою в чотири очки на вершині. Щоб уперше з 2004 року здобути чемпіонство, каноніри мають уникнути повторення осічок, як у нічиїй 2:2 з Сандерлендом перед міжнародною паузою, але в решті десяти матчів ліги вони пропустили лише тричі. Чотири перемоги й чотири сухі ігри в п’яти домашніх поєдинках АПЛ свідчать про готовність повернутися на переможну хвилю, причому єдиним, хто зумів забити на Емірейтс, став непереможний Ерлінг Голанд.

Сильний старт Тоттенгема в Прем’єр-лізі почав розвалюватися: лише одна перемога в останніх чотирьох турах (1 нічия, 2 поразки), хоча команда Томаса Франка все ще тримається неподалік від четвірки. У минулому турі Шпори вважали, що вирвали перемогу в Манчестер Юнайтед, але пропустили глибоко в доданий час, що додало тиску перед цим гігантським дербі. Франку також треба виправити погану статистику клубу в лондонських дербі – лише одна перемога в останніх шести (1 перемога, 1 нічия), але Тоттенгем залишається єдиною командою ліги, яка не програла на виїзді цього сезону (4 перемоги, 1 нічия), тож поїздка на Емірейтс може виявитися не такою страшною.

Історія протистоянь

Арсенал має найдовшу серію перемог над Тоттенгемом у цьому столітті (3 поспіль) і не програє в шести останніх очних зустрічах (5 перемог, 1 нічия). Вдома в Прем’єр-лізі каноніри програли Шпорам лише раз за останні 32 матчі (19 перемог, 12 нічиїх), забивши по два й більше голів у кожному з восьми останніх дербі.

Гаряча статистика та серії

Арсенал забив п’ять голів без відповіді в проміжку між перервою та 60-ю хвилиною в лізі цього сезону. Арсенал має 100-відсотковий результат у всіх турнірах цього сезону, коли забиває першим (13 перемог). Лише в одному з останніх шести матчів Тоттенгема забивали обидві команди. Тоттенгем лідирував на перерві лише в трьох з одинадцяти матчів АПЛ цього сезону (на перерві: 4 нічиї, 4 поразки).

Ключові гравці та відсутні

Букайо Сака забивав перший гол своєї команди в кожному з трьох останніх матчів за Арсенал чи Англію та брав участь у шести голах у чотирьох останніх дербі (2 голи, 4 асисти). Бреннан Джонсон від Тоттенгема претендує на місце в основі після голу й асисту у розгромній перемозі Уельсу 7:1 у вівторок. У Арсенала довгий список травмованих на чолі з Габріелем і Віктором Дьокерешем. Тоттенгем сподівається на готовність Мохаммеда Кудуса, але без Домініка Соланке та Рандаля Коло Муані.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.