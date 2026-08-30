Павло Василенко

Манчестер Юнайтед здобув перемогу над «Іпсвічем» у другому турі Англійської Прем’єр-ліги. Команда Майкла Карріка забила п’ять м’ячів на «Олд Траффорд» і після невдалого старту сезону нарешті набрала три очки.

Матч розпочався невдало для господарів. На 30-й хвилині Девіс скористався своїм шансом і вивів Іпсві уперед. Манчестер Юнайтед відігрався ще до перерви – на 40-й хвилині Бруну Фернандеш замкнув передачу Матеуса Куньї.

Після перерви господарі швидко перевернули гру. Грівз невдало зіграв біля власних воріт і відправив м’яч у сітку, подарувавши Манчестер Юнайтед перевагу.

Далі настав час Фернандеша. Португалець спочатку впевнено реалізував пенальті, а через сім хвилин забив свій третій гол у матчі, оформивши хет-трик.

На цьому капітан Манчестер Юнайтед не зупинився. За вісім хвилин до завершення основного часу Фернандеш віддав результативну передачу на Мбемо, який довів перевагу господарів до чотирьох м’ячів.

Іпсвіч зумів відповісти вже в компенсований час – Апком встановив остаточний рахунок 5:2.

Після двох турів Манчестер Юнайтед та Іпсвіч мають по три очки.

АПЛ, 2-й тур

Манчестер Юнайтед – Іпсвіч – 5:2

Голи: Бруну Фернандеш, 40, 61 (пенальті), 68, Грівз, 56 (автогол), Мбемо, 82 –Девіс, 29, Акпом, 90+1.