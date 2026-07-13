Павло Василенко

Манчестер Юнайтед близький до підписання півзахисника Астон Вілли Юрі Тілеманса. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, а інформацію також підтверджують провідні британські ЗМІ.

За їхніми даними, керівництво «червоних дияволів» уже досягло усної домовленості з представниками 29-річного бельгійця та найближчим часом готове активувати клаусулу в його контракті. Сума трансферу становитиме 41 мільйон євро.

Хоча чинна угода Тілеманса з Астон Віллою була розрахована ще на два роки, футболіст уже погодився змінити клуб. Минулого сезону він став одним із ключових виконавців команди Унаї Емері, провівши 35 матчів, у яких забив два голи та віддав сім результативних передач.

Вдалим для хавбека став і чемпіонат світу-2026. У складі збірної Бельгії він зіграв п'ять матчів і відзначився двома забитими м'ячами.

Тілеманс має стати другим літнім новачком Манчестер Юнайтед у центрі поля після домовленості з Челсі щодо переходу Андрія Сантоса. Після відходу Каземіро посилення середньої лінії стало одним із головних пріоритетів клубу, і не виключено, що до закриття трансферного вікна команду поповнить ще один півзахисник.