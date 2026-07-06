Павло Василенко

Орельєн Чуамені стає головним об’єктом інтересу для півзахисту Манчестер Юнайтед, стверджує іспанське видання AS. За інформацією джерела, найближчими днями «червоні дияволи» розпочнуть переговори з Реалом щодо можливого трансферу француза. Англійський клуб шукає заміну Каземіро, але не зміг домогтися підписання своїх перших двох цілей – Матеуша Фернандеша та Еліота Андерсона. Трансфер Едерсона з Аталанти буде завершено найближчим часом, але це не буде єдиним поповненням для півзахисту Манчестер Юнайтед.

«Червоні дияволи» готові викласти значну суму за Чуамені, а Реал вимагатиме за нього понад 100 мільйонів євро.

Відносини між двома клубами хороші, і вони відкриті для співпраці. Два з найсерйозніших трансферів Реала за останні роки відбулися саме в напрямку «Олд Траффорд». Спочатку, влітку 2021 року, Манчестер Юнайтед придбав Рафаеля Варана за 50 мільйонів євро, а рік потому – Каземіро за 72 мільйони.