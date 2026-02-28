У рамках 26-го туру Ла Ліги Барселона здобула впевнену перемогу над Вільярреалом із рахунком 4:1. Вже до перерви господарі створили комфортну перевагу, а потім довели матч до розгромного результату.

Перший гол сталвся на 29-й хвилині: Ламін Ямаль отримав м'яч у штрафному майданчику і точно пробив у дальній кут. Через деякий час він подвоїв перевагу, майстерно обігравши захисників і відправивши м'яч у верхній кут воріт. До перерви Барселона вела 2:0, повністю контролюючи перебіг гри.

Після перерви гості спробували повернутися у гру. На 49-й хвилині Гуйє реалізував момент після подачі з кутового, скоротивши розрив. Проте каталонці знову додали в атаці. На 70-й хвилині Ямаль оформив хет-трик, реалізувавши вихід віч-на-віч після передачі Педрі.

Наприкінці господарі закріпили перемогу. На 90-й хвилині Педрі ініціював швидку атаку і зробив пас у штрафний майданчик, Кунде прострілив уздовж воріт, а Роберт Левандовські замкнув і відправив м'яч у порожні ворота. Фінальний результат зустрічі – 4:1 на користь Барселони.

Чемпіонат Іспанії. 26-й тур

Барселона – Вільярреал – 4:1

Голи: Ямаль, 27, 38, 69, Левандовські, 90+1 – Папа Гуйє, 48