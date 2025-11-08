Холанд сказав все, що думає про головного тренера Манчестер Сіті: «Гвардіола — геній»
Норвежець в захваті від іспанського фахівця
10 хвилин тому
Ерлінг Холанд/фото: Ман Сіті
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд поділився своєю думкою про тренера команди Хосепа Гвардіолу, повідомляє City Xtra.
«Гвардіола — геній. Недарма він так багато виграє – завдяки самовідданості та завзятій праці. Подивіться на все, що він зробив для цього клубу та загалом у тренерській кар'єрі – фантастика.
Йдеться про спільну роботу – ми маємо слухати його. Він каже нам, що робити, як грати. Ми повинні показувати чудову гру, тому що він на це заслуговує», – сказав Холанд.
Цього сезону Холанд провів за Ман Сіті 18 матчів, забив 21 м'яч і зробив 2 гольові передачі.
