Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думками напередодні свого 1000-го матчу в тренерській кар’єрі, який його команда проведе в неділю проти Ліверпуля в рамках англійської Прем’єр-ліги.

Досягти позначки у тисячу матчів на тренерському посту — це щось особливе. Коли я починав тренувати Барселону Б, навіть на мить не думав про це. Просто хотів добре виконувати свою роботу, грати у правильний футбол і побачити, до чого це призведе.

Мені дуже пощастило у кар’єрі працювати в трьох чудових клубах. У Барселоні, Баварії та Манчестер Сіті я завжди відчував повну підтримку. Я міг спокійно працювати, не відволікаючись, і бути найкращим тренером, яким тільки можу бути. Я дуже пишаюся своєю кар’єрою.

Щодо виграних мною трофеїв... Чесно, я ніколи не думав, що буду вигравати так часто, але це було чудово. Я б не став змінювати жодного моменту.

Забагато людей, щоб називати кожного поіменно, але я хочу подякувати всім, з ким працював останні 18 років. І, звісно, своїй родині — за безумовну підтримку в усьому, що я роблю, — передає слова Гвардіоли City Xtra.