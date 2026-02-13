Манчестер Сіті в рамках 26 туру АПЛ на домашньому стадіоні впевнено розгромив Фулхем з рахунком 3:0.

У складі «містян» черговий гол забив Ерлінг Холанд, довівши свій показник у клубі до 153 м'ячів. Завдяки цьому форвард піднявся на четверте місце у списку найкращих бомбардирів Манчестер Сіті, зрівнявшись із Коліном Беллом. Для досягнення цього результату норвежцю знадобилося лише 183 матчі, тоді як Белл забивав свої 153 голи за 459 поєдинків.

Наступною ціллю 25-річного Холанда став Томмі Джонсон, на рахунку якого 166 голів у 355 матчах. Рейтинг найкращих бомбардирів Сіті очолює Серхіо Агуеро з 260 голами за 390 ігор, а друге місце утримує Ерік Брук – 177 голів за 419 зустрічей.

Цього сезону Ерлінг провів 37 матчів, забив 29 голів і зробив шість результативних передач.