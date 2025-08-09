Павло Василенко

Расмусу Хойлунду можуть дозволити покинути Манчестер Юнайтед. Умови англійського клубу відомі.

Манчестер Юнайтед сьогодні оголосив про підписання контракту з нападником РБ Лейпциг Беньяміном Шешко. Очікується, що словенець буде ключовою атакуючою силою команди Рубена Аморіма наступного сезону.

Після переходу Шешко на «Олд Траффорд» місця для Расмуса Хойлунда може не бути. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Манчестер Юнайтед хоче орендувати данця на рік.

«Червоні дияволи» очікують отримати за свого нападника близько шість мільйонів євро. Будь-хто, хто зацікавлений у придбанні Хойлунда, також повинен буде покрити його повну зарплату.

Сам Хойлунд не має наміру змінювати клуб. Данець бачить своє майбутнє в Манчестері. Можливо, він передумає – представники Мілана вже зв'язалися з його агентами.

Хойлунд перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2023 року з Аталанти за 78 мільйонів євро. Наразі він забив 26 голів у 95 матчах за англійський клуб.