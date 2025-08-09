Манчестер Юнайтед офіційно придбав форварда за 85 мільйонів євро
Футболіст змінив клуб
близько 3 годин тому
Фото - ФК МЮ
Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко. Про це повідомляє прес-служба «червоних дияволів».
За офіційною інформацією, 22-річний словенець підписав контракт з англійським клубом до 30 червня 2030. Манчестер Юнайтед заплатив за Шешко 85 мільйонів євро.
У минулому сезоні Шешко провів за РБ Лейпциг 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив 21 м'яч та зробив шість асистів.