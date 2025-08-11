Сергій Стаднюк

Комітет арбітрів УЄФА призначив німецьку бригаду арбітрів на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Шахтар Донецьк – Панатінаїкос. Про це повідомляє пресслужба Європейського футбольного союзу.

Головним рефері стане Даніель Зіберт. На лініях йому допоможуть співвітчизники Ян Зайдель і Рафаель Фольтін.

Четвертим арбітром призначено Тімо Ґераха. Із системою VAR працюватимуть Крістіан Дінгерт і Йоганн Пфайфер.

Нагадаємо, у першому матчі Шахтар на виїзді зіграв унічию з Панатінаїкосом (0:0). Господарі частіше загрожували воротам, однак наприкінці гри гірники створили кілька моментів для перемоги: Егіналду після виходу на заміну не реалізував вихід сам на сам і зазнав травми після поштовху захисника, Швед і Судаков також мали шанси відзначитися, але не зуміли переграти голкіпера. Найнебезпечніший момент матчу виник у Панатінаїкоса, коли Свідерскі опинився перед воротами, проте Різник врятував команду чудовим сейвом.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у четвер, 14 серпня, на сторінці події Шахтар – Панатінаїкос на Xsport. Початок – о 21:00.