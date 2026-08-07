Гранада виставила за двері сина володаря «Золотого м'яча»
За андалусійський клуб Лука Зідан провів 45 матчів
Іспанська Гранада оголосила про розірвання контракту з голкіпером Лукою Зіданом, сином легендарного французького півзахисника Зінедіна Зідана.
Офіційний сайт андалусійського клубу повідомив про завершення співпраці з 28-річним воротарем за обопільною згодою:
Футбольний клуб Гранада та воротар Лука Зідан досягли угоди про розірвання контрактних відносин, які їх пов'язували.
Французький воротар прибув до клубу влітку 2024 року і залишає його після того, як провів загалом 45 матчів у Ла Лізі та Кубку Іспанії в червоно-білій футболці.
Клуб дякує Луці Зідану за самовідданість, проявлену протягом цих двох сезонів, а також бажає йому успіху в його наступних професійних завданнях.
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