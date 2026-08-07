Іспанська Гранада оголосила про розірвання контракту з голкіпером Лукою Зіданом, сином легендарного французького півзахисника Зінедіна Зідана.

Офіційний сайт андалусійського клубу повідомив про завершення співпраці з 28-річним воротарем за обопільною згодою:

Футбольний клуб Гранада та воротар Лука Зідан досягли угоди про розірвання контрактних відносин, які їх пов'язували.

Французький воротар прибув до клубу влітку 2024 року і залишає його після того, як провів загалом 45 матчів у Ла Лізі та Кубку Іспанії в червоно-білій футболці.

Клуб дякує Луці Зідану за самовідданість, проявлену протягом цих двох сезонів, а також бажає йому успіху в його наступних професійних завданнях.