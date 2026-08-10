«Боротьба буде дуже запеклою»: Ансу Фаті назвав своїх фаворитів на «Золотий м'яч»
Іспанець назвав кількох головних претендентів на нагороду
Вінгер Монако Ансу Фаті поділився думками щодо фаворитів у боротьбі за «Золотий м’яч» за підсумками чемпіонату світу. Слова наводить AS.
Як нападник, я завжди обиратиму нападника, але вважаю, що Родрі чудово виступив на чемпіонаті світу. Мессі теж, він побив рекорди за кількістю голів та результативних передач. Мбаппе також провів неймовірний чемпіонат світу і став найкращим бомбардиром.
Боротьба цього року буде напруженою, дуже напруженою. Ламін [Ямаль] теж серед претендентів. Він чемпіон, тож побачимо.
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