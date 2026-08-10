Вінгер Монако Ансу Фаті поділився думками щодо фаворитів у боротьбі за «Золотий м’яч» за підсумками чемпіонату світу. Слова наводить AS.

Як нападник, я завжди обиратиму нападника, але вважаю, що Родрі чудово виступив на чемпіонаті світу. Мессі теж, він побив рекорди за кількістю голів та результативних передач. Мбаппе також провів неймовірний чемпіонат світу і став найкращим бомбардиром.

Боротьба цього року буде напруженою, дуже напруженою. Ламін [Ямаль] теж серед претендентів. Він чемпіон, тож побачимо.