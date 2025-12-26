Кейн очолив рейтинг претендентів на Золотий мʼяч 2026
Портал Goal оприлюднив власний список номінантів на почесну нагороду
9 хвилин тому
Журналісти порталу Goal опублікували оновлений рейтинг головних кандидатів на здобуття Золотого мʼяча 2026 року. Перше місце у списку посів центральний нападник мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн.
Другою позицію посів лідер Манчестер Сіті та національної команди Норвегії Ерлінг Голанд. Трійку основних фаворитів замикає зірковий форвард мадридського Реала і збірної Франції Кіліан Мбаппе.
Четверте місце в рейтингу дісталося таланту Барселони Ламіну Ямалю. Далі розташувалися хавбек Арсенала Деклан Райс, півзахисник ПСЖ Вітінья, вінгер Баварії Майкл Олісе та його одноклубник Луїс Діас.
Девʼяту позицію в списку зайняв восьмиразовий володар Золотого мʼяча Ліонель Мессі, який нині виступає за Інтер Маямі. Замикає топ-10 захисник Парі Сен-Жермен і збірної Марокко Ашраф Хакімі.
Нагадаємо, у 2025 році Золотий м'яч отримав форвард ПСЖ Усман Дембеле.
Поділитись