Денис Сєдашов

Асоціація футболу Аргентини (AFA) встановила порядок ушанування Ліонеля Мессі під час матчів наступного туру в усіх національних дивізіонах.

Згідно з рішенням AFA, поєдинки в усіх чоловічих і жіночих турнірах із футболу, футзалу та пляжного футболу зупинятимуть на 10-й хвилині для хвилини аплодисментів. На стадіонах, обладнаних екранами, перед грою транслюватимуть відео, присвячене виступам нападника за національну збірну.

Раніше Мессі оголосив про завершення виступів у складі збірної Аргентини.

Постановляємо, що на наступній грі в усіх категоріях чоловічих і жіночих дисциплін (футбол, футзал і пляжний футбол) гра буде зупинена через 10 хвилин першого тайму, і буде організована хвилина аплодисментів на знак визнання кар'єри Ліонеля Мессі у складі збірної Аргентини. На стадіонах, обладнаних екранами, перед початком матчів необхідно транслювати офіційне відео.

Ми не побачимо легенду на ЧС-2030: Мессі оголосив про завершення кар'єри.