Рейтинг FIBA. Україна покращила позицію після двох серпневих перемог
Синьо-жовті піднялися на одну сходину
Фото: FIBA
Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила оновлений світовий рейтинг чоловічих збірних станом на 1 вересня 2026 року.
Збірна України піднялася на одну сходинку та посідає 37-ме місце з показником 410,6 бала.
Лідером світового табеля про ранги залишається збірна США.
Top-10 рейтингу FIBA:
1 США — 952,3
2 Німеччина — 877,4
3 Франція — 870,9 (+1)
4 Сербія — 870,6 (-1)
5 Канада — 863,0
6 Іспанія — 822,1
7 Австралія — 822,0
8 Аргентина — 809,2
9 Туреччина — 808,1 (+2)
10 Литва — 801,3
...
37 Україна — 410,6 (+1)
У серпні українська команда здобула дві перемоги у двох офіційних матчах — проти Греції (82:76) та Чорногорії (98:89).
FIBA послабила санкції проти росіян та білорусів.