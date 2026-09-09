Хвилююся. Як завжди хвилююся, перед кожним матчем хвилююся. Які цілі? Цілі прості. У нас дуже сильна команда, молода команда, у нас зібралися яскраві молоді футболісти, у яких величезне-величезне майбутнє, – у мене немає жодних сумнівів. Я думаю, що ми побачимо справжню силу своєї команди. Я вважаю, що ми впродовж турніру набиратимемо форму і ставатимемо дедалі кращими з кожною грою. Я думаю, що футболісти намагатимуться подарувати радість уболівальникам своєю яскравою атакувальною грою.

Як ви оцінюєте, коли вам дістався Реал (Мадрид)? Ви задоволені чи ні? Інтер… Ну, я вважаю, що це дуже сильні команди. Кожна команда заслуговує на величезну повагу. До кожної команди ми ставитимемося з великою повагою, і я думаю, що ми будемо готові. Ми будемо готові протистояти сильним командам, а що стосується результатів жеребкування, то я вам скажу після – зіграємо вісім матчів, і я вам скажу, жеребкування було хорошим чи ні.