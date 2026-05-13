Сергій Разумовський

Фінансовий директор Університаті Крайова 1948 Адріан Мітітелу висловив невдоволення ситуацією з ігровим часом нападника Владіслава Бленуце у київському Динамо. Як повідомляє GOLAZO.ro, у румунському клубі уважно стежать за кількістю матчів форварда у складі біло-синіх, оскільки від цього залежить можлива додаткова виплата за трансфер.

Повідомляється, що під час переходу Бленуце до Динамо у вересні 2025 року клуби погодили бонус у розмірі 300 тисяч євро. Університатя мала отримати ці кошти за умови, що нападник проведе щонайменше 15 матчів за київську команду протягом сезону.

Наразі поєдинок проти ЛНЗ (0:0), став для Бленуце лише 11-м у футболці Динамо. До завершення сезону в команди Олександра Шовковського залишаються ще три матчі української Прем’єр-ліги та фінал Кубка України, однак у румунському клубі сумніваються, що форвард отримає достатньо ігрового часу для виконання бонусної умови.

Мітітелу дав зрозуміти, що в Університаті мають підозри щодо позиції Динамо в цій ситуації. На його думку, київський клуб може бути не зацікавлений у тому, щоб Бленуце досягнув необхідної позначки у 15 матчів, адже це зобов’язало б Динамо виплатити ще 300 тисяч євро. Функціонер також припустив, що навколо використання нападника може існувати певна домовленість, спрямована на уникнення додаткового платежу.

У нинішньому сезоні Бленуце провів за Динамо 11 матчів і відзначився лише одним забитим м’ячем. Його контракт із київським клубом розрахований до 30 червня 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість нападника у півтора мільйона євро.

Нагадаємо, Бленуце вперше у 2026 році вийшов на поле.