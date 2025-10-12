Кімміх перевершив Бекенбауера за кількістю ігор за збірну Німеччини
Гравець Баварії взяв учать у погромі Люксембурга
близько 2 годин тому
Йосуа Кімміх/фото: Google
Збірна Німеччини у третьому турі відбору до ЧС-2026 впевнено обіграла Люксембург (4:0) на домашньому полі.
Півзахисник національної команди Йосуа Кімміх провів весь матч, відзначившись двома голами.
Але здобутки 30-річного гравця цим не обмежилися. Кімміх зіграв уже 104 зустрічі за збірну, тим самим випередив за кількістю матчів Франца Бекенбауера, який мав 103, і зрівнявся з Пером Мертезакером.
Абсолютним рекордсменом збірної Німеччини залишається Лотар Маттеус, на рахунку якого 150 поєдинків.
У наступному турі Німеччина вирушить у гості до збірної Північної Ірландії.