Збірна Німеччини у третьому турі відбору до ЧС-2026 впевнено обіграла Люксембург (4:0) на домашньому полі.

Півзахисник національної команди Йосуа Кімміх провів весь матч, відзначившись двома голами.

Але здобутки 30-річного гравця цим не обмежилися. Кімміх зіграв уже 104 зустрічі за збірну, тим самим випередив за кількістю матчів Франца Бекенбауера, який мав 103, і зрівнявся з Пером Мертезакером.

Абсолютним рекордсменом збірної Німеччини залишається Лотар Маттеус, на рахунку якого 150 поєдинків.

У наступному турі Німеччина вирушить у гості до збірної Північної Ірландії.