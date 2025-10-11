Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Німеччини на своєму полі розгромила Люксембург.

Уже на 12-й хвилині Раум відкрив рахунок точним ударом, а невдовзі господарі отримали чисельну перевагу після вилучення Карлсона. Кімміх реалізував пенальті, а Гнабрі й Кімміх після перерви остаточно закріпили перевагу бундестім. Цікаво, що вже на четвертій хвилині гол вінгера Баварії було скасовано після перегляду VAR через гру рукою, але цей епізод не завадив німцям здобути переконливу перемогу.

У паралельному матчі Словаччина на виїзді несподівано поступилася Північній Ірландії. Господарі повели вже на 18-й хвилині завдяки автоголу Грошовскі, після чого гра набула жорсткого характеру з великою кількістю боротьби. Словаки намагалися зрівняти рахунок, однак ірландці надійно діяли в обороні. На 81-й хвилині Г’юм забив другий м’яч, знявши всі питання щодо результату.

Збірна Німеччини набрала шість очок у групі A і випередила Північну Ірландію та Словаччину за додатковими показниками. Люксембург – безнадійний аутсайдер.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Німеччина – Люксембург 4:0

Голи: Раум, 12, Кімміх, 21 (пен.), 50, Гнабрі, 48

*на 4 хвилині після перегляду VAR гол Гнабрі було скасовано через гру рукою

Німеччина: Бауман, Раум (Браун, 82), Кімміх, Шлоттербек (Антон, 46), Та, Павлович, Ґорецка, Вірц, Адеємі (Баку, 61), Ґнабрі (Баєр, 68), Вольтемаде (Буркард, 61)

Люксембург: Моріс, Карлсон, Янс, Корац, Махмутович, Бонерт (Вейга, 46), де Соуза (Тілль, 67), Мартінс (Тілль, 78), Олесен (Джогович, 87), Баррейро, Дардарі (Селимович 67)

Попередження: Штрассер, 34, Мартінс Перейра, 60

Вилучення: Карлсон, 20

Північна Ірландія – Словаччина 2:0

Голи: Грошовскі, 18 (автогол), Г'юм, 81

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Г'юм, Макнейр, Баллард, Бредлі (Мадженніс, 90+2), Гелбрейт (Спенсер, 85), Маккенн, Чарльз, Девенні, Прайс, Рід (Чарльз, 71).

Словаччина: Дубравка, Оберт, Шкріняр, Шатка, Дьомбер, Дуда (Ріго, 63), Грошовскі (Бенеш, 89), Беро, Зауер (Тупта, 82), Стрелец (Мраз, 89), Шранц (Гараслін, 63).

Попередження: Баллард, 60, Бредлі, 76