Павло Василенко

Німеччина зіграє без Джеймі Левелінга у відбірковому матчі чемпіонату світу 2026 року проти Північної Ірландії, який відбудеться у понеділок. Вінгер Штутгарта отримав травму та покинув розташування національної команди в суботу, повідомляє DPA.

Левелінг не грав у п'ятничному матчі проти Люксембургу, який завершився перемогою з рахунком 4:0. Тренер Юліан Нагельсманн викликав Кевіна Шаде з Брентфорда на початку жовтня.

Німці лідирують у кваліфікаційній таблиці групи А за очками, випереджаючи Північну Ірландію та Словаччину, всі три команди мають по шість очок.