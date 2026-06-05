Павло Василенко

Сім'я американських мільярдерів Глейзер може змінити своє майбутнє в Манчестер Юнайтед. За інформацією Bloomberg деякі представники власників клубу розглядають можливість продажу своєї частки в англійському гранді.

Після більш ніж 20 років управління «червоними дияволами» кілька членів сім'ї почали вивчати варіант виходу із структури власності. При цьому може йтися як про продаж частини акцій, так і про повний вихід з клубу.

Однак єдиного рішення всередині сім'ї поки що немає. Деякі представники Глейзер зберігають скептичне ставлення до продажу, що може ускладнити можливу угоду.

Інтерес до купівлі частки в одному з найвідоміших футбольних клубів світу вже може з'явитися в інвесторів із США та Близького Сходу. Раніше представники цих регіонів розглядалися серед потенційних покупців.

Розмови про можливий продаж активізувалися на тлі масштабних планів реконструкції стадіону «Олд Траффорд». Оновлення арени може вимагати близько мільярда фунтів інвестицій.

Крім того, повернення Манчестер Юнайтед до Ліги чемпіонів відкриває перед клубом нові фінансові можливості. Цей чинник може стати причиною, через яку частина власників захоче зберегти вплив.

Акції клубу на Нью-Йоркській фондовій біржі оцінюються приблизно в 3,6 мільярда доларів, проте фактична вартість операції може бути значно вищою через особливості структури голосуючих акцій.

Нагадаємо, два роки тому родина Глейзерів уже продала близько 29% акцій британському мільярдеру Джиму Реткліффу, який отримав контроль над футбольним напрямом клубу. При цьому тоді власники відмовилися від повного звільнення, незважаючи на інтерес з боку катарських інвесторів.

Раніше стало відомо, хто буде головним тренером Манчестер Юнайтед на новий сезон.