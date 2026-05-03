Драма на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над Ліверпулем
У складі переможців забили Кунья, Шешко та Мейну
У центральному матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд здолав Ліверпуль.
Господарі забезпечили собі комфортну перевагу ще до середини першого тайму. У воротах мерсисайдців відзначилися Матеус Кунья та Беньямін Шешко. Проте після перерви підопічні Юргена Клоппа скористалися двома помилками в обороні МЮ — Домінік Собослаї та Коді Гакпо за кілька хвилин відновили паритет.
Вирішальний момент стався на 77-й хвилині, коли Коббі Мейну приніс червоним дияволам.
АПЛ. 35-й тур
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 3:2
Голи: Кунья, 6, Шешко, 14, Мейну, 77 – Собослаї, 47, Гакпо, 56
Завдяки цьому успіху Манчестер Юнайтед набрав 64 очки і посідає третю сходинку в таблиці. Ліверпуль залишається на четвертому місці — 58 балів.
