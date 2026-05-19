Каррік підписав нову угоду з Манчестер Юнайтед
На наступний сезон в команді залишиться і асистент англійського спеціаліста
9 хвилин тому
Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік підписав новий контракт із клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
44‑річний англійський спеціаліст уже завершив процес укладання нової угоди з клубом та підписав контракт, який діятиме до червня 2028 року з опцією продовження до 2029‑го.
Інсайдер також пише, що асистент головного тренера «червоних дияволів» Стів Голланд також уклав новий контракт із клубом на відповідний термін.
Нагадаємо, обидва фахівці розпочали роботу в «Манчестер Юнайтед» у січні 2026‑го після звільнення Рубена Аморіма з посади головного тренера.
Під керівництвом Карріка манкуніанці провели 16 матчів в АПЛ: здобули 11 перемог, тричі зіграли внічию та двічі поступилися.
Наразі Манчестер Юнайтед йде 3-м у турнірній таблиці АПЛ та вже гарантував для себе Лігу чемпіонів на сезон-2026/27.
Напередодні Манчестер Юнайтед обіграв Ноттінгем Форест у матчі з п'ятьма голами.