Володимир Кириченко

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік підписав новий контракт із клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

44‑річний англійський спеціаліст уже завершив процес укладання нової угоди з клубом та підписав контракт, який діятиме до червня 2028 року з опцією продовження до 2029‑го.

Інсайдер також пише, що асистент головного тренера «червоних дияволів» Стів Голланд також уклав новий контракт із клубом на відповідний термін.

🚨 Michael Carrick’s new deal at Man United, signed and completed as expected.



It will be valid until June 2028 plus option until 2029. pic.twitter.com/Yv3gc5hda2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Нагадаємо, обидва фахівці розпочали роботу в «Манчестер Юнайтед» у січні 2026‑го після звільнення Рубена Аморіма з посади головного тренера.

Під керівництвом Карріка манкуніанці провели 16 матчів в АПЛ: здобули 11 перемог, тричі зіграли внічию та двічі поступилися.

Наразі Манчестер Юнайтед йде 3-м у турнірній таблиці АПЛ та вже гарантував для себе Лігу чемпіонів на сезон-2026/27.

Напередодні Манчестер Юнайтед обіграв Ноттінгем Форест у матчі з п'ятьма голами.