Павло Василенко

Бразильський півзахисник Едерсон перейшов до Манчестер Юнайтед з Аталанти за 40,5 мільйона євро. 26-річний хавбек підпише чотирирічний контракт з «червоними дияволами» з опцією продовження ще на один сезон.

За даними BBC, Едерсон ще не пройшов медичне обстеження і, як очікується, приєднається до команди на початку липня. Угода також включатиме додаткові бонуси у розмірі 4,5 мільйона євро.

Очікується, що Едерсон прибуде на заміну свого співвітчизника Каземіро, який покидає клуб. Він виступав за Аталанти з літа 2022 року, коли перейшов з Салернітани. Загалом Едерсон зіграв 180 матчів у всіх турнірах, забивши 16 голів. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 45 мільйонів євро.