Павло Василенко

40-річна легенда французького футболу Стів Манданда офіційно оголосив про завершення своєї професійної кар’єри. Воротар, який входив до складу збірної Франції – тріумфатора чемпіонату світу 2018 року, вирішив повісити рукавички на цвях після багаторічної блискучої кар'єри.

«Мені знадобився час, щоб усе осмислити. Це було непросте рішення. Пропозиції були, мені телефонували з різних клубів, але я відмовлявся кожного разу», – зробив заяву досвідчений голкіпер.

Значна частина його кар'єри пройшла в Марселі – 613 матчів у футболці провансальського клубу стали справжнім символом відданості. Також у його доробку – виступи за Крістал Пелас, Гавр, де він робив перші кроки у футболі, та Ренн, де Манданда завершував свою кар'єру, зігравши 102 матчі за три сезони і навіть виконуючи роль капітана.

З 1 липня воротар залишався без клубу, хоча пропозицій було чимало – за інформацією L'Équipe, ним цікавилися Лорьян, Генгам, Брест і Монпельє.