Сергій Стаднюк

Український захисник Дмитро Чигринський у віці 38 років завершив професійну кар’єру. Про це у своєму Instagram повідомив агент футболіста Олександр Панков.

За час кар’єри Чигринський тричі грав за Шахтар, який і став його останнім клубом. Також він захищав кольори запорізького Металурга, Барселони, Дніпра, грецьких клубів АЕК та Іонікос, а також провів 29 матчів у складі збірної України.

Після завершення кар’єри захисник розпочав новий етап у футболі. Дмитро став асистентом нового головного тренера Аріса Маноло Хіменеса, під керівництвом якого раніше виступав у АЕКу.

Дмитро Чигринський офіційно звершив карʼєру футболіста. Ми працювали як агент і гравець 8 років 🔝🎮🫵🏻👁️ Це був фантастичний період нашого життя. Від вчорашнього дня «Чигро» став офіційно тренером-асистентом ФК Аріс Салоннікі у штабі відомого іспанського фахівця Маноло Хіменеса 🇪🇸🇺🇦🇬🇷❤️ Під керівництвом іспанця Діма був успішним футболістом, а зараз починає як молодий тренер. Я впевнений що у Чигринського дуже велике майбутнє тренера, і цей перший крок максимально якісний і перспективний 🥳🫵🏻🫂👁️. Олександр Панков

Раніше Панков відмовлявся визнавати завершення кар’єри свого клієнта.