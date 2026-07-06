Сергій Разумовський

Ігор Циганик у соцмережі Threads емоційно відреагував на перемогу збірної Норвегії над Бразилією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, який завершився з рахунком 2:1. Журналіст і коментатор висловив думку, що Неймар, ймовірно, ще перед стартом турніру розумів, до чого може призвести виступ Бразилії.

Я вже тепер думаю, а може Неймар плакав, коли його прізвище оголосили у заявці на чемпіонат світу, бо знав, чим це все закінчиться… Соромно за Бразилію 👎 Це найгірша збірна, яку я памʼятаю. Ігор Циганик

Після цієї перемоги Норвегія вийшла до чвертьфіналу, де 12 липня зустрінеться з Англією. Початок гри запланований на 00:00 за київським часом.

Сам Неймар у поєдинку з Норвегією з’явився на полі після перерви, реалізував пенальті наприкінці зустрічі, а вже після фінального свистка оголосив про завершення кар’єри в національній збірній.

Також Шахтар присоромив збірну Бразилії після вильоту з чемпіонату світу-2026.