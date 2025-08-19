Воротар Карпат Андрій Кліщук в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів, як він відноситься до того, що на старті нового сезону він має менше ігрової практики, ніж 18-річний голкіпер «левів» Назар Домчак.

«Не бачу в цьому чогось поганого. У перших турах головний тренер довірив місце у воротах молодому голкіперу. Від мене йому лише підтримка.

Я також зі свого боку підказую, що знаю, аби він почувався впевненіше. З усім тим сам працюю над тим, аби бути першим номером команди та грати усі матчі.

Дуже непоганий воротар для свого віку. Добре грає ногами. В нього є хороші якості. Якщо буде так само працювати, то матиме пристойне футбольне майбутнє».