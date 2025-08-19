Вибуховий вінгер Колоса зацікавив Полісся і Карпати
Гравець тільки нещодавно перепідписав контракт з ковалівським клубом
33 хвилини тому
Півзахисник Колоса Владислав Велетень привернув увагу двох клубів УПЛ – Полісся та Карпат. В етері YouTube-каналу «ТаТоТаке, ситуацію прокоментував співведучий Михайло Співаковський:
«Коли я спостерігав за стражданнями Карпат і Полісся з вінгерами, я не міг зрозуміти, чому не звертається увага на Велетня. І якраз цього тижня почала надходити якась критична інформація щодо того, що насправді до Велетня є зацікавленість – і саме з боку цих клубів, але без жодної конкретики.
І до цього ще приплюсовується той факт, що Колос нарешті продовжив контракт з Велетнем – він був до 2026 року, зараз, здається, до 2028-го. І, за моєю інформацією, в цьому контракті є певна клаусула – щось на кшталт 1,5 млн євро.»
Минулого тижня Колос продовжив контракт з Велетнем до 30 червня 2027 року.