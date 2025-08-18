Бруніньо знайшовся. Карпатам довелося надати офіційну інформацію після дивної поведінки Лупашка
Гравець відновлюється після пошкодження
Львівські Карпати у третьому турі УПЛ зіграли внічию з Колосом (1:1). У заявці зелено-білих несподівано не виявилося бразильського півзахисника Бруніньо. Після матчу головний тренер Владислав Лупашко відповів досить неоднозначно:
– Я не знаю, що з ним, – сказав наставник Карпат.
Зважаючи на резонанс подібного висловлювання Владислава Лупашка, у клубі офіційно пояснили причину відсутності Бруніньо у матчі з Колосом.
Вчорашній поєдинок у Ковалівці пропустив півзахисник "зелено-білих" Бруніньйо. Напередодні матчу бразилець зазнав незначного ушкодження зв'язок гомілковостопного суглоба, тому залишився у Львові. Сьогодні вночі команда повернулася додому та провела тренування на заміській базі у Бартатові. Бруніньйо займався за індивідуальною програмою. Очікується, що найближчим часом футболіст повернеться до роботи у загальній групі.
На завтра у команди заплановано вихідний, а вже у вівторок "зелено-білі" розпочнуть підготовку до кубкового матчу з "Пенуелом".