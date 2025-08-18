Львівські Карпати у третьому турі УПЛ зіграли внічию з Колосом (1:1). У заявці зелено-білих несподівано не виявилося бразильського півзахисника Бруніньо. Після матчу головний тренер Владислав Лупашко відповів досить неоднозначно:

– Я не знаю, що з ним, – сказав наставник Карпат.

Зважаючи на резонанс подібного висловлювання Владислава Лупашка, у клубі офіційно пояснили причину відсутності Бруніньо у матчі з Колосом.