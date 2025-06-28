Павло Василенко

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розкритикував поточний Клубний чемпіонат світу, назвавши його найгіршою ідеєю, коли-небудь придуманою у футболі. Для Клоппа, який тепер є провідною фігурою в імперії Red Bull, турнір не приносить нічого, крім подальшого виснаження гравців, які й так перевантажені роботою.

За його словами, приваблива фінансова винагорода за участь не може цього виправдати.

«Це найгірша ідея, колись придумана у футболі. Аргумент про гроші, які клуби отримують за участь, є абсурдним. Він не застосовується до кожного клубу. Минулого року були Кубок Америки та чемпіонат Європи. Цього року ми маємо Клубний чемпіонат світу, а наступного року – чемпіонат світу. Це означає, що гравці не мають реального часу на відновлення – ні фізично, ні морально. Гравці НБА теж заробляють багато грошей, але мають чотири місяці відпустки на рік. У Вірджила ван Дейка ніколи не було такої перерви за всю його кар'єру. Турніри на кшталт Клубного чемпіонату світу не можуть проводитись за рахунок гравців. Я побоююся, що наступного сезону ми побачимо безпрецедентну кількість травм. Якщо не під час сезону, то під час чи після чемпіонату світу. Ми постійно чекаємо, що гравці будуть підходити до кожної гри так, ніби вона остання. Так продовжуватися не може. Ми повинні дати їм перепочинок, тому що без нього вони не зможуть грати на повну силу протягом тривалого часу. А якщо вони не зможуть це зробити, весь продукт втратить цінність», – сказав Клопп в інтерв'ю Die Welt.

Сьогодні на Клубному чемпіонаті світу відбудуться перші матчі 1/8 фіналу.