Колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп пригадав, як багато років тому мав можливість очолити Манчестер Юнайтед, однак вирішив відмовитися. За словами фахівця, атмосфера під час перемовин не відповідала його футбольній філософії.

– Мені не сподобалися деякі люди, з якими я спілкувався тоді. Вони виглядали як клуб, що просто хоче купити всіх, кого забажає. Я сидів і думав: ага… Це не мій проєкт. Я не відчував, що це моє.

Мені згадували про повернення Погба. Він чудовий гравець, але такі ідеї зазвичай не спрацьовують. Або про Роналду… Так, він один із найкращих у світі, разом із Мессі, але і це повернення не допомогло. Вони хотіли просто зібрати топ-гравців і вірили, що все запрацює. Про футбол не було сказано жодного слова, – розповів Клопп у подкасті Diary of a CEO.