Клопп: «У МЮ хотіли просто зібрати топгравців і вірили, що все запрацює. Про футбол не було сказано жодного слова»
Німецький тренер пояснив, чому не очолив Червоних Дияволів
близько 2 годин тому
Колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп пригадав, як багато років тому мав можливість очолити Манчестер Юнайтед, однак вирішив відмовитися. За словами фахівця, атмосфера під час перемовин не відповідала його футбольній філософії.
– Мені не сподобалися деякі люди, з якими я спілкувався тоді. Вони виглядали як клуб, що просто хоче купити всіх, кого забажає. Я сидів і думав: ага… Це не мій проєкт. Я не відчував, що це моє.
Мені згадували про повернення Погба. Він чудовий гравець, але такі ідеї зазвичай не спрацьовують. Або про Роналду… Так, він один із найкращих у світі, разом із Мессі, але і це повернення не допомогло. Вони хотіли просто зібрати топ-гравців і вірили, що все запрацює. Про футбол не було сказано жодного слова, – розповів Клопп у подкасті Diary of a CEO.
Юрген Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015 року, пропрацювавши з клубом майже дев’ять років. Під його керівництвом мерсисайдці виграли Лігу чемпіонів і чемпіонат Англії. Нині німецький спеціаліст працює в системі футбольного проєкту Red Bull.