Після серії з чотирьох поразок поспіль і невдачі у поєдинку Ліверпуль – Манчестер Юнайтед (1:2), колишній наставник червоних Юрген Клопп виступив із коментарем, у якому висловив повну підтримку команді.

Ісак – фантастичний нападник. Віртц – неймовірний талант, і всім доведеться взяти свої слова назад, якщо вони його недооцінювали. Екітіке – винятковий гравець.

Склад Ліверпуля дуже, дуже, дуже сильний. Якби молодий центральний захисник Джованні Леоні не травмувався, цей склад був би ідеальним. Два чудових лівих оборонці, відмінний захисник справа.

Тож переживати за Ліверпуль не варто. З ним усе буде гаразд, – сказав Клопп в етері ютуб-каналу The Diary Of A CEO.