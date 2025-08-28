Український клуб Першої ліги ЮКСА Тарасівка отримав технічну поразку у Кубку України через вихід на поле футболіста, не внесеного до офіційної заявки на матч.

На 46-й хвилині зустрічі замість бразильця Педро Акасіо з'явився парагвайський легіонер Пабло Рамон Кастро Гонсалес. Однак він не був заявлений на гру і не мав права брати участь у поєдинку.

Нагадаємо, що команда з Київської області здобула виїзну перемогу над вінницькою Нивою з рахунком 3:1 у матчі 1/32 фіналу турніру.

Після розгляду справи Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ визнав факт порушення регламенту. У підсумку ЮКСА зараховано технічну поразку 0:3, Нива здобула перемогу тим же рахунком, а сам клуб із Тарасівки було виключено з поточного розіграшу Кубка України сезону-2025/26.