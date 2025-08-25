У понеділок, 25 серпня, відбудуться останні п'ять поєдинків 1/32 фіналу Кубка України сезону 2025/26.

13:00 – Реал Фарма (Одеса) – Нива Тернопіль

14:00 – Чайка (Петропавлівська Борщагівка) – Лісне (Київ)

15:30 – Діназ (Вишгород) – Агробізнес (Волочиськ)

15:30 – Атлет (Київ) – Чернігів

15:30 – Полісся-Ставки – Ребел (Київ)

Цьогорічний розіграш Кубка України став уже 34-м у історії та розпочався 8 серпня. Загалом участь беруть 68 команд: 47 професійних (16 із Прем’єр-ліги, 16 із Першої та 15 із Другої ліги) і 21 аматорський колектив — найбільша кількість аматорів за останні роки.

Змагання відбувається у форматі один матч — один результат: без матчів-відповідей і додаткового часу. У разі нічиєї переможець визначається у серії пенальті.

Вчора, у центральному матчі недільної програми Металіст 1925 обіграв Оболонь.