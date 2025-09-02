Клуб Серії А був готовий заплатити Динамо за захисника біло-синіх Дениса Попова 5-6 млн євро з бонусами.

Журналіст Михайло Співаковський повідомив, що в Удінезе розглядали варіант з трансфером Попова.

«Мої італійські джерела розповіли цікаву історію, що Удінезе инасправді, ну, або було близько, або пропонувало там на рівні розмов суму десь порядка 5-6 млн за Попова.

Але половина з цієї суми – це була стала цифра, інша половина бонуси і плюс ще, здається, 25 чи 30% від наступного трансферу.

І це могло бути реальністю ось в останні дні трансферного вікна для Європи, але я думаю, що керівництво Динамо не пішло би на цей трансфер, враховуючи ситуацію, що немає або на той момент, скажемо так, не було заміни», – зазначив Співаковський у програмі ТаТоТаке.