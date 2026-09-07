Господарі активніше розпочали зустріч. Уже на 2-й хвилині Керім Алайбегович після сольного проходу пробив приблизно з 20 метрів, але м’яч пройшов вище воріт. Згодом Гонсалес змусив Меньяна серйозно попрацювати, а на 25-й хвилині воротар Мілана знову врятував свою команду після удару Консейсау.

Велике дербі італійського футболу відбулося на стадіоні «Альянц» у Турині в рамках третього туру Серії А. Ювентус приймав Мілан, а матч завершився бойовою нічиєю – 1:1.

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Наприкінці першого тайму португалець мав ще одну чудову нагоду, пробивши з льоту після передачі Дугласа Луїса. Та Меньян знову продемонстрував феноменальну реакцію, і команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Після відновлення гри Ювентус продовжив тиснути. На 55-й хвилині Консейсау влучив у стійку. Мілан покарав суперника за нереалізацію на 68-й хвилині – після тривалої атаки Сіссе забив красивий гол.

Ювентус не здався й наприкінці випустив Вольтемаде. А вже на 92-й хвилині Гатті після передачі Копмайнерса зрівняв рахунок.

Туринська команда посідає п’яте місце в турнірній табилці Серії А, набравши сім очок. Мілан йде четвертим з сімома балами.

Серія А, 3-й тур

Ювентус – Мілан – 1:1

Голи: Гатті, 90+2 – Сіссе, 68.