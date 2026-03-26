Денис Сєдашов

УЄФА офіційно оголосив про санкції щодо лісабонської Бенфіки за підсумками інцидентів у матчах плей-оф Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Головною причиною покарання стала расистська поведінка вболівальників португальського клубу.

Дисциплінарний орган наклав на Бенфіку штраф у розмірі 40 тисяч євро за дискримінаційні вигуки фанатів на адресу зірки Реала Вінісіуса Жуніора. Крім фінансових санкцій, на клуб накладено умовне покарання у вигляді часткового закриття стадіону на 500 місць під час наступного домашнього матчу в єврокубках з іспитовим терміном на один рік.

Також лісабонці змушені сплатити додаткові штрафи: 8 тисяч євро за використання лазерних указок та 25 тисяч євро за кидання предметів на поле. Помічник головного тренера Бенфіки Педро Луїс Феррейра Мачадо отримав одноматчеву дискваліфікацію за неспортивну поведінку.

Нагадаємо, конфлікт виник під час першої зустрічі команд 17 лютого, коли Вінісіус Жуніор поскаржився арбітру на расистські образи з боку трибун та гравця лісабонців Джанлуки Престіанні. Останній також був відсторонений від участі в матчі-відповіді.

