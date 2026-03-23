Реал з дублем Вінісіуса та Луніним у складі обіграв Атлетіко в мадридському дербі
За матрацників забили Лукман і Моліна
близько 3 годин тому
Реал у мадридському дербі обіграв Атлетіко в межах 29-го туру іспанської Ла Ліги.
Перший тайм завершився на користь матрацників — Адемола Лукман реалізував свій шанс. Початок другої половини зустрічі залишився за Реалом — Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок з пенальті, а за три хвилини Федеріко Вальверде вивів господарів вперед.
Атлетіко відігралося завдяки удару Науеля Моліни у дев'ятку, але незабаром Вінісіус оформив дубль, встановивши остаточний рахунок.
Наприкінці матчу Реал залишився вдесятьох через вилучення Вальверде.
Андрій Лунін захищав ворота вершкових протягом усього поєдинку.
Прімера. 29-й тур
Голи: Вінісіус Жуніор, 52, пен., 72, Вальверде, 55 – Лукман, 33, Моліна, 66
Вилучення: Вальверде, 77
Після 29 турів Реал має 69 очок і посідає друге місце у Прімері. Атлетіко з 57 балами йде на четвертій сходинці.
