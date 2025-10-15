Верес готовий розглянути пропозиції щодо трансферу центрального оборонця Семена Вовченка, повідомляє «ТаТоТаке».

У Рівному вирішили шукати для Вовченка новий клуб, тому, що цього сезону в рівненській команді сформувався тандем основних центрбеків Гончаренко-Ціпот.

В цьому сезоні Вовченко провів в складі Вереса 6 матчів: 1 асист. Контракт центрбека з Вересом діє до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 600 тисяч євро.

Семен грає за Верес з 2022 року. З того часу захисник провів 89 матчів: 5 голів, 2 асисти.

