Тренер Динамо: «Приблизно 70% гравців УПЛ або випускники академії киян, або ті, що грали за клуб»
Іноземний фахівець поділився цікавою статистикою на польську аудиторію
36 хвилин тому
Мацей Кендзьорек, асистент головного тренера Динамо Олександра Шовковського, поділився аналізом складу біло-синіх.
Зараз їх стало трохи більше, тому що в останнє трансферне вікно до нас приєдналися три легіонери. Вони з’явилися в Динамо приблизно в той самий час, що і я. А до цього був тільки один легіонер — нападник Едуардо Герреро. Потім з’явився Анхель Торрес. А тепер до нас приєдналися румун Владіслав Бленуце, нігерієць Шола Огундана, і центральний захисник із Санегала Аліу Тіаре.
Тож загалом у Динамо тепер п’ять легіонерів. Це відносно небагато порівняно зі структурою польських команд. Але я розповім вам цікавий факт. Я чув цю інформацію, не знаю точно, наскільки вона правдива, але чув її з кількох джерел: приблизно 70% гравців, які виступають у чемпіонаті України, або випускники академії Динамо, або гравці, яким довелося грати за Динамо.
Також тут ведеться активна робота з молоддю. Вона на дуже високому рівні. Ось зараз, під час паузи на матчі збірних, до нашої першої команди приєдналися п’ять молодих гравців юнацької команди (U-19), і, зізнаюся, я дійсно вражений рівнем цих футболістів, – передає слова Кендзьорека Dynamo.kiev.ua з посиланням на ефір Radio TOK FM.
Нагадаємо, Мацей Кендзьорек увійшов до тренерського штабу Олександра Шовковського у Динамо близько двох місяців тому. XSPORT уже детально розповідав, хто такий цей польський фахівець і чим від був відомий до призначення у київський клуб.
