Мацей Кендзьорек, асистент головного тренера Динамо Олександра Шовковського, поділився аналізом складу біло-синіх.

Зараз їх стало трохи більше, тому що в останнє трансферне вікно до нас приєдналися три легіонери. Вони з’явилися в Динамо приблизно в той самий час, що і я. А до цього був тільки один легіонер — нападник Едуардо Герреро. Потім з’явився Анхель Торрес. А тепер до нас приєдналися румун Владіслав Бленуце, нігерієць Шола Огундана, і центральний захисник із Санегала Аліу Тіаре.

Тож загалом у Динамо тепер п’ять легіонерів. Це відносно небагато порівняно зі структурою польських команд. Але я розповім вам цікавий факт. Я чув цю інформацію, не знаю точно, наскільки вона правдива, але чув її з кількох джерел: приблизно 70% гравців, які виступають у чемпіонаті України, або випускники академії Динамо, або гравці, яким довелося грати за Динамо.

Також тут ведеться активна робота з молоддю. Вона на дуже високому рівні. Ось зараз, під час паузи на матчі збірних, до нашої першої команди приєдналися п’ять молодих гравців юнацької команди (U-19), і, зізнаюся, я дійсно вражений рівнем цих футболістів, – передає слова Кендзьорека Dynamo.kiev.ua з посиланням на ефір Radio TOK FM.