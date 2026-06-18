Клуб УПЛ отримав представив нового тренера команди
Колишній футболіст отримав нову роботу
близько 1 години томуПідписатися в
Український фахівець Ілля Галюза доєднався до тренерського штабу рівненського Вереса. Про це повідомляє пресслужба «вовків».
Галюза народився 16 листопада 1979 року у Архангельську. Вихованець дитячо-юнацької футбольної школи луганської Зорі. Саме у Луганську робив перші кроки у професіональному футболі.
Також виступав за Чорноморець (Одеса), Дніпро (Могильов, Білорусь), Шяуляй (Литва), Таврія (Сімферополь), Шахтар (Солігорськ, Білорусь), Бєлшина (Бобруйськ, Білорусь). Володар Кубку України (2010), фіналіст Суперкубку України (2010), володар Кубку Білорусі (2014)
У якості тренера працював у СДЮШОР Чорноморець (Одеса), Академії СК Дніпро-1 (Дніпро), а упродовж останніх чотирьох сезонів очолював команду Південна Пальміра-НГУ (Одеса), з яким здобув срібні медалі чемпіонату Одеси та золоті медалі чемпіонату Одеської області.
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