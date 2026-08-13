Павло Василенко

Габріель Матіас Росалес – новачок Кудрівки. 21-річний футболіст став першим аргентинцем в історії клубу з Чернігівщини.

Правий захисник уклав повноцінну угоду з Кудрівкою» та виступатиме під номером 38, повідомляє клубна пресслужба.

Росалес є вихованцем клубу Атлетіко Сарм'єнто (Хунін). В аргентинській Прімері за основну команду провів 9 поєдинків. В молодіжній першості за Атлетіко Сарм'єнто має в активі 50 матчів та 1 гол.

Наразі Кудрівка посідає 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши одне очко. У матчі третього туру чемпіонату України команда з Чернігівщини зіграє вдома проти Оболоні. Поєдинок пройде у суботу, 15 серпня, та розпочнеться о 15:30.