Клуб УПЛ підписав аргентинського легіонера
Відомі деталі трудової угоди
близько 1 години томуПідписатися в
Рафаель Профіні. Фото: ФК Харків
ФК Харків оголосив про перехід центрального півзахисника Рафаеля Профіні. Аргентинський хавбек підписав контракт за схемою 3+1, повідомляє пресслужба харківського клубу.
22-річний гравець став першим аргентинцем в історії ФК Харків.
Профіні на юнацькому рівні грав за Сентаріо, Ньюеллс Олд Бойз та Бельграно. З 2020-го року грає за Уніон де Санта-Фе, у складі основної команди провів 60 матчів, у яких відзначився 1 голом та 6 асистами.