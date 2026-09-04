Клуб УПЛ вирішив долю головного тренера
Фахівець отримав нову трудову угоду
Пресслужба ЛНЗ повідомила про продовження контракту до 2029 року з головним тренером команди Віталієм Пономарьовим.
«Головний тренер ФК ЛНЗ Віталій Пономарьов продовжив контракт із клубом до 2029 року. Продовження контракту з Віталієм Юрійовичем – це довіра клубу до обраного напрямку, тренерського штабу та спільного бачення подальшого розвитку ЛНЗ», – йдеться у повідомленні.
Пономарьов очолив ЛНЗ перед стартом минулого сезону. З ним команда одразу посіла найвище у своїй історії – друге місце в УПЛ й у новій кампанії дебютувала у єврокубках, де зупинилася на першій же для себе стадії другого відбіркового раунду Ліги конференцій від Гента (0:0, 0:0, по пенальті – 2:4).
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
У поточному сезоні УПЛ команда Пономарьова після чотирьох турів посідає десяте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі чотири очки.
У п’ятому турі у неділю, 6 вересня, ЛНЗ на виїзді зіграє з Динамо. Зустріч розпочнеться о 13:00.