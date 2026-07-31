Денис Сєдашов

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки повторного матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти бельгійського Гента.

Український клуб поступався лише за підсумками серії пенальті (2:4) після двох нульових нічиїх в основний та додатковий час, завершивши виступи у своєму дебютному єврокубковому сезоні.

Наставник черкасців відзначив самовіддачу підопічних та наголосив, що команда була конкурентною на тлі досвідченого суперника. Слова наводить ua.tribuna.com.

Ми почали гру досить якісно, були моменти. Звичайно, проти такої команди, як «Гент», усі 120 хвилин важко грати, але я хочу подякувати команді. Незважаючи на те, що це наше дебютне протистояння і взагалі перший раз граємо в єврокубках, вважаю, що команда була конкурентною на фоні такого суперника. Ми поступилися тільки після серії пенальті. Заміни не робили раніше, тому що футболісти, які були на полі, досить якісно грали згідно з нашою установкою на матч. У таку гру було складно увійти. Наприкінці ми трохи змінили тактику, перейшли на 4-3-3. Не хотілося б узагалі, щоб були піки форми. Я думаю, що треба грати в чемпіонаті цілий рік, і потрібно, щоб футболісти були у формі постійно. Ми отримали неоціненний досвід – наприклад, гри з уболівальниками, коли був повний стадіон. Адже спочатку був ковід, потім війна в Україні, і футболісти ще були юнаками, ніхто при таких трибунах не грав. Тому потрібно брати хороше з тих матчів, аналізувати й робити висновки для наступної гри через три дні у чемпіонаті. Віталій Пономарьов

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