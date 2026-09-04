Сторони домовились про оренду до завершення сезону 2026/27, повідомляє пресслужба черкаського клубу.

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Контракт 22-річного футболіста належить чеському Пардубіце, де гравець не зміг закріпитися в стартовому складі.

Слюбик перебрався до чемпіонату Чехії в січні 2026 року, де провів два матчі за першу команду Пардубіце дев'ять разів виходив на поле у складі дублю.

Протягом своєї кар'єри захисник виступав за львівські Карпати та Рух, який очолював нинішній наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов.