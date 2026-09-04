ЛНЗ повернув українця з європейського чемпіонату
Футболіст раніше виступав під керівництвом Віталія Пономарьова
Український захисник Богдан Слюбик офіційно приєднався до черкаського ЛНЗ.
Сторони домовились про оренду до завершення сезону 2026/27, повідомляє пресслужба черкаського клубу.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Контракт 22-річного футболіста належить чеському Пардубіце, де гравець не зміг закріпитися в стартовому складі.
Слюбик перебрався до чемпіонату Чехії в січні 2026 року, де провів два матчі за першу команду Пардубіце дев'ять разів виходив на поле у складі дублю.
Протягом своєї кар'єри захисник виступав за львівські Карпати та Рух, який очолював нинішній наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов.