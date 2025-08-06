Клуб з Єгипту близький до підписання лідера Олександрії
Легіонер може змінити команду
40 хвилин тому
Фото - ФК Олександрія
Єгипетський Замалек цікавиться бразильським легіонером Олександрії Хуаном Безеррою. Про це повідомляє виданняя alwafd.news.
За інформацією джерела, сторони є дуже близькими до домовленості щодо трансферу 22-річного футболіста.
В сезоні 2024/25 Безерра провів 26 матчів за Олександрію, забив шість м’ячів та зробив п’ять асистів. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1.5 мільйона євро.
Раніше повідомлялося, що Безерра відмовився переходити в Аріс.
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